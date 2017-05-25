Началась ярмарка-продажа абонементов нового филармонического сезона
25 мая в 18:00 в БКЗ филармонии начнет работать ярмарка-продажа абонементов нового филармонического сезона.
В абонементы нового сезона войдут 15 концертов, три из которых будут по традиции виртуальными.
Напомним, что абонемент дает право посещать симфонические концерты филармонии со скидкой. Именно 25 мая можно приобрести абонементы по самой выгодной цене. Скидка на мероприятия будет составлять 50%.
По окончании ярмарки-продажи в 19:00 в большом зале состоится концерт симфонической музыки абонемента №3 текущего сезона - «Загадка Россини, или Музыкальная кулинария». Всем, кто приобретает абонементы нового сезона на ярмарке в этот день – вход на концерт бесплатный.
Важно, что в день работы ярмарки-продажи, в фойе БКЗ будут работать профессиональные консультанты, которые смогут подробно рассказать о предстоящем сезоне, программе, музыкантах и композиторах.
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