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Продолжается приём заявок на курс актерского мастерства в Пскове от РГИСИ

24 Мая 2017 - 17:24
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Продолжается прием заявлений для поступления на курс актерского мастерства в Пскове от РГИСИ (Санкт-Петербург)

Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) - старейшее и одно из крупнейших в России высшее учебное заведение, обучающее театральным специальностям. Входит в Союз европейских театральных школ и академий.

Впервые Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) объявляет в Пскове набор на обучение по специальности «Актерское искусство».

Выездная приемная комиссия из РГИСИ будет проводить отбор абитуриентов в июне 2017 года на территории ПсковГУ. Жителям Пскова и области будет предоставлена возможность получить образование по программе «Артист драматического театра и кино». Предусмотрены бюджетные места, иногородним предоставляется общежитие. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

Для того, чтобы попасть на вступительные испытания, необходимо подать заявку по почте alena010882@mail.ru, в письме отправить свои контакты – Ф.И.О., контактный телефон для связи, в теме письма указать: «курс актерского мастерства». Также оставить заявку можно по телефонам: +7 (8112) 29-18-18, +7 (999) 167-46-17. 

Отметим, несмотря на то, что форма обучения заочная, на территории ПсковГУ будет проходить непрерывное обучение навыкам актерского мастерства. Руководитель курса - Александр Иванович Кладько (главный режиссер и художественный руководитель Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина). 

Правила приема можно скачать на сайте Псковского театра драмы.

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