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Сурганова и Оркестр даст бесплатный концерт в Пушгорах

24 Мая 2017 - 17:23
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3 июня на Праздничной поляне в селе Михайловское состоится бесплатный концерт группы Сурганова и Оркестр «Игра в классики». Мероприятие пройдет в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Альбом «Игра в классики», вышедший в 2014 году, - это одновременно и красивый, изысканный акустический рок, и барокко, и песни на стыке российской романсовой классики с французским классическим шансоном. На одну сцену со Светланой Сургановой выйдет симфонический оркестр, в составе которого четырнадцать музыкантов. Всех гостей Праздника поэзии ждет невероятное по красоте звучания музыкальное шоу. Вход свободный.

Праздничные мероприятия начнутся на поляне в 11:00. Добраться до Михайловского можно будет рейсовыми автобусами от псковского автовокзала. Вся афиша Праздника поэзии тут.

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