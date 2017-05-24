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На последнем звонке псковских выпускников будет развлекать «Космодром»
24 Мая 2017 - 10:18Главная → Хроника дня
24 мая, в День славянской письменности и культуры, в школах Псковской области пройдут торжественные линейки для выпускников. Последний звонок прозвенит для почти 9 тыс учеников, из них 5 тыс 807 — выпускники 11-х классов и 3 тыс 34 — учащиеся 9-х классов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В Пскове выпускники общеобразовательных учреждений города по традиции соберутся на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора. Здесь буден совершен праздничный молебен, посвященный всем выпускникам, празднику Последнего звонка и просветителям — святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Слова напутствия в адрес выпускников скажут руководители области и города, митрополит Псковский и Порховский Евсевий.
Затем состоится торжественное шествие школьников по Октябрьскому проспекту. Колонна направится в Зеленый театр, где пройдет Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря. Также выпускников ожидает 40-минутное выступление кавер-группы «Космодром» из Санкт-Петербурга. Музыканты исполнят известные российские и зарубежные рок-хиты.
В Пскове выпускники общеобразовательных учреждений города по традиции соберутся на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора. Здесь буден совершен праздничный молебен, посвященный всем выпускникам, празднику Последнего звонка и просветителям — святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Слова напутствия в адрес выпускников скажут руководители области и города, митрополит Псковский и Порховский Евсевий.
Затем состоится торжественное шествие школьников по Октябрьскому проспекту. Колонна направится в Зеленый театр, где пройдет Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря. Также выпускников ожидает 40-минутное выступление кавер-группы «Космодром» из Санкт-Петербурга. Музыканты исполнят известные российские и зарубежные рок-хиты.
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