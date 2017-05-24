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Псковская область номинирована на премию National Geographic

24 Мая 2017 - 10:02
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Журнал National Geographic Traveler начинает голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха - National Geographic Traveler Awards 2017.

Среди номинантов премии в категории «Российский экскурсионный отдых» заявлена Псковская область.  

Онлайн-голосование проходит c 22 мая по 15 октября 2017 года.

Участники онлайн-голосования могут также попробовать свои силы в фотоконкурсе «Россия в кадре».

Организатором премии выступает журнал National Geographic Traveler. Партнер проекта — Национальный туристический портал Russia.Travel.

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