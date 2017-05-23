Внедорожные покатушки устроят в «Глухом Бору» 10 июня

В Новоржевском районе в местечке «Глухой бор» 10 июня автомобилисты и квадрациклисты посоревнуются в спортивном ориентировании.





Автомобили участников разделят на группы - «туризм», «спорт», «экстрим». Им предварительно дадут карту местности с обозначением контрольных точек. За 6 часов нужно будет найти максимальное количество указанных объектов и сделать на его фоне фотографию.



По итогу соревнований победители и те, кто займет 2-е и 3-е место, получат призы, грамоты и медали.



В это время для зрителей будет организован тир, волейбол, настольный теннис, а также пройдет концерт.



Программа

10 июня



9:30-10.30 - регистрация участников и техническая инспекция автомобилей



10:30 - 11.00 - брифинг;



11:00 - начало соревнований (открытие, старт);



17:00 - финиш закрытие трассы, начало эвакуации;



19:00 - награждение.