Пассажирка псковского автобуса получила травму

Пожилая псковичка пострадала при экстренном торможении городского автобуса. Инцидент произошел утром 22 мая на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта. Водитель автобуса № 17 резко затормозил, чтобы избежать наезда на пешехода. В результате не все пассажиры смогли удержаться на ногах. Из 30 человек, находившихся в салоне автобуса, один получил травму. С ушибом бедра 69-летняя женщина была доставлена в больницу.