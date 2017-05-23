В Псковской области задержали белорусского преступника

Псковские полицейские задержали мужчину, который 10 лет находился в международном розыске. 51-летний гражданин обвиняется в совершении ряда преступлений на территории Белоруссии. Было установлено, что он может скрываться в Великих Луках, и 16 мая сотрудники Управления уголовного розыска и других служб УМВД России по Псковской области задержали преступника в южной столице области. После проведения экстрадиционной проверки фигурант будет передан представителям правоохранительных органов Белоруссии.