Зрители концерта в Зеленом театре смогут подпевать юным артистам

24 мая в 11.00 в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Зеленом театре состоится Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря. На хоровой праздник приглашены учащиеся младших и средних классов образовательных учреждений города.



Сводный детских хор с участием хоровых коллективов общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств Пскова и Порхова, Свято-Тихоновской православной гимназии исполнит любимые детские песни Владимира Шаинского, Исаака Дунаевского, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой и других композиторов. В мероприятии также примут участие детские хореографические коллективы: театр танца «Русские узоры» и ансамбль «Радость».



Организаторы праздника предусмотрели трансляцию текста исполняемых песен на видеоэкране, чтобы зрители могли подпевать юным хористам.