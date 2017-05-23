На 40 минут перекроют центр Пскова ради последнего звонка

«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении схемы движения общественного транспорта на 24 мая при проведении мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню славянской письменности и культуры в честь последнего звонка.



С 12:30 до 13:10 закрыта для движения пл. Ленина, ул.Советская (от пл. Ленина до Октябрьской площади), Октябрьская пл., Октябрьский пр-кт (от Октябрьской площади до ул.Гражданская), ул. Л. Поземского (от ул. Труда до пл. Ленина), ул. Кузнецкая (от ул. Спортивная до ул. Л. Толстого) в связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов:

автобусы маршрутов №№ 3, 4, 15, 17, с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 126, 115 с Автовокзала следует по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду по ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на ул. Труда, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский пр-кт и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к « Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через Дамбу, пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на Цементный склад;

автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 118,112, 127 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 8, 8А, 22, 25, 30 закрыты в период с 12:30 до 13:10.