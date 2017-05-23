Программу «Соловьиной ночи» озвучили псковичам

27-28 мая в историческом центре Пскова при поддержке Управления культуры Администрации города пройдет V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». В нем примут участие 14 коллективов, среди которых гости из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-Запада России. Нынешний фестиваль обозначен темой «Тёщу и зятя нельзя разъяти!»



Программа фестиваля:



21.00 - «Псковский разгуляй» - приветствие и представление всех участников фестиваля (площадь Ленина);



22.00 - Факельное шествие участников фестиваля по улицам города (площадь Ленина - Троицкий мост - Золотая набережная);



22.30 - «Поющая река »- водная прогулка участников фестиваля «под песни» по дельте реки Псковы (река Пскова от Троицкого моста до Воскресенской башни);



23.00 - «Соловьиная ночь» - церемония открытия Фестиваля и тематический концерт у Воскресенской башни (Золотая набережная);



01.00 - «Вечорка» - народное гуляние у Воскресенской башни (Золотая набережная).