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Программу «Соловьиной ночи» озвучили псковичам

23 Мая 2017 - 12:33
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27-28 мая в историческом центре Пскова при поддержке Управления культуры Администрации города пройдет V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». В нем примут участие 14 коллективов, среди которых гости из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-Запада России. Нынешний фестиваль обозначен темой «Тёщу и зятя нельзя разъяти!»

Программа фестиваля:

21.00 - «Псковский разгуляй» - приветствие и представление всех участников фестиваля (площадь Ленина);

22.00 - Факельное шествие участников фестиваля по улицам города (площадь Ленина - Троицкий мост - Золотая набережная);

22.30 - «Поющая река »- водная прогулка участников фестиваля «под песни» по дельте реки Псковы (река Пскова от Троицкого моста до Воскресенской башни);

23.00 - «Соловьиная ночь» - церемония открытия Фестиваля и тематический концерт у Воскресенской башни (Золотая набережная);

01.00 - «Вечорка» - народное гуляние у Воскресенской башни  (Золотая набережная).
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