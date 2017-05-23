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Довмонт Псковский: Каким будет праздник в 2017 году

23 Мая 2017 - 12:32
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28 мая с 12.00 до 16.00 на набережной реки Псковы (ул. Милицейская) от Псковского Кремля в сторону Финского парка развернется IV исторический праздник «Довмонт Псковский», посвященный святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. Целью праздника является формирование у подрастающего поколения исторических ценностей, патриотизма, объединение всех светлых, творческих стремлений молодежи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 12.00 состоится открытие праздника с торжественной встречей князя Довмонта и его дружины. После официальной части и приветственных слов в 12.30 начнется дружеское показательное выступление дружины Довмонта с целью демонстрации боевых навыков. Затем желающие будут приглашены попробовать свои силы на ристалище, где среди гостей праздника состоится турнир по историческому фехтованию на тямбарах.

На протяжении праздника с 13.00 до 16.00 будут работать 4 площадки: музыкальный двор с праздничным концертом, ремесленный двор с продажей продукции и мастер-классами, сытный двор с таверной, исторический двор с лагерями псковских реконструкторов (тиры, исторические интерактивы). Гости праздника смогут увидеть много интересного: чеканку монет, средневековую фотолокацию, мастер-классы: прядение из нити и средневековые танцы. В 16.00 планируется награждение победителей в турнире среди детей, взрослых и реконструкторов, а также историческом квесте.

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