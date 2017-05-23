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В Пскове на асфальте появились надписи о ВИЧ

23 Мая 2017 - 11:49
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Уличный флешмоб в Пскове организовали учащиеся двадцать второго лицея. Написав на асфальте «СТОП ВИЧ/СПИД», они выступили против опасного заболевания и поддержали всероссийскую акцию, приуроченную к Международному дню памяти жертв СПИДа. Надписи, например: «ВИЧ не передается при разговоре» – горожане могут увидеть в парках Пскова.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» ежегодно проходит с пятнадцатого по двадцать первое мая. Ее основная цель – привлечь внимание общественности к проблеме распространения заболевания.

– Дети достаточно хорошо относятся к данной акции, – рассказала социальный педагог ПТПЛ № 22 Мария Атавина. – Мы формируем у них активную гражданскую позицию, стараемся предоставлять им достаточно полную, а главное, правильную информацию о данных заболеваниях и надеемся, что они ее правильно усваивают.
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