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Бесплодные браки обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

22 Мая 2017 - 11:03
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях
23 мая в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» обсудим бесплодные браки. Сколь актуальна для региона проблема, в чем причина растущей статистики, возраст вынужденно бездетных пар, количество семей, объемы выделяемых квот, недобросовестные схемы и т.д.

Спикеры:

1. Сукманюк С.Ю,.главный врач ГБУЗ «Псковский перинатальный центр»;
2. Неваленная Г.И., главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»;
3. Котина О.В., начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Госкомитета по здравоохранению и фармации;
4. Отраднова М.А., главный врач ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики»;
5. Антонова Е., перинатальный психолог ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики».

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
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