Бесплодные браки обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

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23 мая в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» обсудим бесплодные браки. Сколь актуальна для региона проблема, в чем причина растущей статистики, возраст вынужденно бездетных пар, количество семей, объемы выделяемых квот, недобросовестные схемы и т.д.1. Сукманюк С.Ю,.главный врач ГБУЗ «Псковский перинатальный центр»;2. Неваленная Г.И., главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»;3. Котина О.В., начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Госкомитета по здравоохранению и фармации;4. Отраднова М.А., главный врач ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики»;5. Антонова Е., перинатальный психолог ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики».1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью