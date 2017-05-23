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Дмитрий Дюжев приедет в Пушгоры с поэтической программой

23 Мая 2017 - 10:47
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2 июня в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах состоится премьера поэтической программы Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин»! 

Мероприятие пройдет в рамках торжественного открытия 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Бессмертный пушкинский шедевр «Евгений Онегин» предстанет в выдающейся сценической версии литератора Глеба Кржижановского. 

Одной из особенностей этого поэтического спектакля станет то, что в нём используется не известная всем музыка из оперы Петра Ильича Чайковского, а партитура, не менее яркая и выдающаяся, другого маэстро двадцатого века – Сергея Сергеевича Прокофьева. 

Прокофьев, с присущим ему объективно-гармоничным художественным взглядом, как нельзя лучше передал в музыке образы классического произведения нашей литературы. Своеобразная, но первозданная «прокофьевская» лирика, блестящая оркестровка и редкое мелодическое богатство отличают всю музыку к спектаклю. 

В интерпретации Дмитрия Дюжева бессмертные строки Александра Пушкина и музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение солнца русской поэзии.

Вход по бесплатным пригласительным билетам. Скоро в кассе НКЦ и Псковского театра драмы.

Вся программа Праздника тут.

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