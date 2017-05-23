В Сети появилась программа 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

С 2 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдет 51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.



На площадках города Пскова, Праздничной поляне села Михайловское и в поселке Пушкинские Горы будут проходитьлитературно-поэтические чтения, концерты известных российских музыкантов, презентации выставок, квесты, научные конференции, круглые столы, фестиваль молодежных театров и многое другое. Все мероприятия по традиции будутбесплатными для посещения.



В день открытия Праздника, 2 июня, в городе Пскове на пешеходной части улицы Пушкина и в амфитеатре на берегу реки Великой начнут работать литературно-поэтические площадки. В них примут участие поэты, артисты театра, студенты, жители и гости города.



Вечером того же дня в поселке Пушкинские Горы в Научно-культурном центре состоится торжественное открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии. Актер Дмитрий Дюжев представит новую поэтическую программу «Евгений Онегин».



Центральным событием Праздника станут мероприятия второго дня фестиваля. 3 июня на Праздничной поляне села Михайловское по традиции будут работать две основные площадки: поэтическая площадка «Открытый микрофон» (малая сцена) и Главная сцена. Задача площадки «Открытый микрофон» - предоставить молодым поэтам возможность высказаться, показать себя, найти своего слушателя, а также познакомить гостей праздника с современной поэзией. На Главной сцене в этот день выступят известный российский музыкант и поэт Дельфин (Андрей Лысиков) и группа Сурганова и Оркестр с программой «Игра в классики».



В течение всего дня на поляне будут проходить пленэр художников, «Пушкин-квест», парад воздушных змеев. Гости фестиваля смогут принять участие в конных прогулках, посетить почтовый городок и ремесленную ярмарку. Недалеко от Главной сцены будет работать детская интерактивная «Деревенька».



Кроме того, на протяжении всего фестиваля будут работать выставки из собрания Пушкинского и Псковского Заповедников, научно-практическая конференция «Пушкин в пространстве литературы и языка», музыкальные вечера и гостиные.

Программа 2 июня



11:00 - Выставка из собрания Пушкинского Заповедника «Очарованный чудом» и литературно-музыкальная гостиная«Как у Вас в Михайловском?» Пушкинские Горы. Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»



12:00 - Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.

Пушкинские Горы. Музей-усадьба «Михайловское», Дом-музей А.С. Пушкина



15:00 - Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, горожан

Псков. Пешеходная часть улицы Пушкина



15.00 - Встреча псковских писателей с читателями и гостями 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Псков. Псковская областная универсальная научная библиотека (Актовый зал)



18:00 - Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, горожан

Псков. Амфитеатр на набережной реки Великой



18:00 - Торжественное открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии. Новая поэтическая программа Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин»

Пушкинские Горы. Большой зал Научно-культурного центра



2 июня – 4 июня



К 200-летию первого приезда Пушкина в Михайловское

«Всероссийский детско-молодежный форум»

Пушкинские Горы. Научно-культурный центр (Малый зал)



3 июня



10:00 - 19:00 - Работа площадок Праздничной поляны

Концерты: Дельфин, «Отцы хороших звуков», Сурганова и Оркестр

Интерактив: литературная площадка «Открытый микрофон», выселки «Деревенька» (детская площадка), пленэр художников, «Пушкин-квест»

Парад воздушных змеев, Почтовый городок, ремесленная ярмарка, конная прогулка

Пушкинские Горы. Село «Михайловское». Праздничная поляна



11:00 - Лития на могиле Пушкина. Церемония возложения цветов. Акция памяти с участием гостей Праздника поэзииПушкинские Горы. Святогорский Свято-Успенский монастырь



12.00 - Детская интерактивная программа «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

Псков. Детский парк



18.00 - Музыкальный вечер «Звезда пленительного счастья» в клубе «Рио Рита» для людей элегантного возраста

Псков. Летний сад, Октябрьский проспект, 34



4 июня



10.00 - Детская программа «Мы с детства с Пушкиным знакомы»

Пушкинские Горы. Зона отдыха «Борок»



15:00 - Торжественное закрытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Псков. БКЗ филармонии, Некрасова, 24



5 июня



10:00 - 14:00 - Научно-практическая конференция «Пушкин в пространстве литературы и языка»

Псков. Псковский Государственный университет, Площадь Ленина, 2



14:00 - Музыкальная гостиная «Стихи А.С.Пушкина в песнях XXI века»

Псков. Центр студенческих инициатив, Площадь Ленина, 2



15:00 - Круглый стол «Народная культура и язык в смене эпох». Посвящается 40-летию фольклорной экспедиции ПсковГУ.

Псков. Псковский Государственный университет, Площадь Ленина, 2



6 июня



10:00 – 13:00 Научно-практическая конференция «Пушкин в пространстве литературы и языка»

Псков. Псковский Государственный университет, Площадь Ленина, 2



11:00 - Церемония возложения цветов к памятнику А.С. Пушкина

Псков. Остановка «Летний Сад»



11.00 - Познавательно-интерактивная программа для детей «В волшебной Пушкинской стране»

Псков. Остановка «Летний Сад» (у памятника Пушкину)



12:00 - Лития на могиле Пушкина. Церемония возложения цветов. Акция памяти с участием гостей Праздника поэзии

Пушкинские Горы. Святогорский Свято-Успенский монастырь



13:00 - Праздничная тематическая программа «Читайте Пушкина, друзья!»

Псков. Остановка «Летний Сад», памятник А.С. Пушкину



06 июня – 12 июня



Международный фестиваль молодежных театров

«Михайловское»