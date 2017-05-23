Стала известна программа нового филармонического сезона в Пскове

Откроется новый филармонический сезон 14 сентября концертом из абонемента №1 – «Вечера с большим оркестром». Впервые в Пскове Псковский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Эдуарда Банько исполнит Симфонию № 2 Ре мажор Иоганнеса Брамса и Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Людвига Ван Бетховена. Солистка - лауреат конкурса имени Чайковского, профессор Академии музыки королевы Елизаветы в Брюсселе Татьяна Самуил (скрипка).

В абонементы нового сезона войдут 15 концертов, три из которых будут по традиции виртуальными.

Отметим, что продажа абонементов нового филармонического сезона начнется 25 мая в фойе БКЗ. Откроется ярмарка-продажа в 18:00.

Напомним, что абонемент дает право посещать определенные концерты филармонии со скидкой. Именно 25 мая у псковичей появится возможность приобрести абонемент по самой выгодной цене. Скидка на мероприятия будет составлять 50%.

Отметим, что по окончании ярмарки-продажи в 19:00 в БКЗ состоится концерт симфонической музыки абонемента №3 текущего сезона - «Загадка Россини, или Музыкальная кулинария». Всем, кто приобретает абонементы нового сезона на ярмарке в этот день – вход на концерт бесплатный!

Важно, что в день работы ярмарки-продажи, в фойе БКЗ будут работать профессиональные консультанты, которые смогут подробно рассказать о предстоящем сезоне, программе, музыкантах и композиторах.

Для всех гостей ярмарки чай и угощение!