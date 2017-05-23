На дороги Псковской области потратят более 4 млрд рублей
23 Мая 2017 - 12:44Главная → Хроника дня
Этим летом в Пскове отремонтируют двадцать три улицы. В целом по области в этом году объем дорожного ремонта вырастет: приведут в порядок более 150 километров федеральных дорог, 160 – районного значения. Кроме того, в этом году будет завершен капремонт 4 мостов в Псковской области.
Состояние дорог власти оценивают как критическое и связывают это с погодой.
– У нас есть 6 улиц с колейностью, и мы попытаемся за счет содержания в мае и в июне колейность на 6 участках, где есть автобусное движение, убрать, – прокомментировал глава администрации Пскова Игорь Калашников. – Кроме этого, мы выделили из своего бюджета 56 млн на ремонт дворов и 40 млн за счет областного бюджета. У нас будет отремонтировано более 80 дворов за летний период этого года.
В целом по области увеличилась протяженность дорог с высоким уровнем содержания. Этот показатель теперь составляет 71 %. В 2016 году на 18 % снизилась аварийность по отношению к 2015 году. Связано это с постепенным благоустройством дорог федерального значения. Совершенствуется разметка, обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются новые знаки и светофоры. Эта работа будет продолжена. Так, например, на трассе Санкт-Петербург – Невель будет установлен новый светофор на повороте на Порхов. Кроме того, на сегодняшний день уже разработана и утверждена проектная документация на строительство Восточного обхода.
– В рамках реализации объекта предусматривается строительство 5 транспортных развязок, 10 мостовых сооружений, одной площадки отдыха. Протяженность участка составит 27 км с доведением параметров автодороги до второй категории в две полосы движения и шириной по 3,75 метра, – отметил руководитель Федерального управления автомобильных дорог «Северо-Запад» Вадим Ермилов.
Состояние дорог власти оценивают как критическое и связывают это с погодой.
– У нас есть 6 улиц с колейностью, и мы попытаемся за счет содержания в мае и в июне колейность на 6 участках, где есть автобусное движение, убрать, – прокомментировал глава администрации Пскова Игорь Калашников. – Кроме этого, мы выделили из своего бюджета 56 млн на ремонт дворов и 40 млн за счет областного бюджета. У нас будет отремонтировано более 80 дворов за летний период этого года.
В целом по области увеличилась протяженность дорог с высоким уровнем содержания. Этот показатель теперь составляет 71 %. В 2016 году на 18 % снизилась аварийность по отношению к 2015 году. Связано это с постепенным благоустройством дорог федерального значения. Совершенствуется разметка, обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются новые знаки и светофоры. Эта работа будет продолжена. Так, например, на трассе Санкт-Петербург – Невель будет установлен новый светофор на повороте на Порхов. Кроме того, на сегодняшний день уже разработана и утверждена проектная документация на строительство Восточного обхода.
– В рамках реализации объекта предусматривается строительство 5 транспортных развязок, 10 мостовых сооружений, одной площадки отдыха. Протяженность участка составит 27 км с доведением параметров автодороги до второй категории в две полосы движения и шириной по 3,75 метра, – отметил руководитель Федерального управления автомобильных дорог «Северо-Запад» Вадим Ермилов.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
23 Мая 2017
- Внедорожные покатушки устроят в «Глухом Бору» 10 июня17:23
- Пассажирка псковского автобуса получила травму16:11
- В Псковской области задержали белорусского преступника16:11
- Зрители концерта в Зеленом театре смогут подпевать юным артистам14:05
- На 40 минут перекроют центр Пскова ради последнего звонка13:57
- Инфляция в России замедлилась до 4,1%13:21
- На дороги Псковской области потратят более 4 млрд рублей12:44
- Программу «Соловьиной ночи» озвучили псковичам12:33
- Довмонт Псковский: Каким будет праздник в 2017 году12:32
- На Всероссийском конкурсе «Новая звезда» Псковскую область представит великолучанка11:58
- В Пскове на асфальте появились надписи о ВИЧ11:49
- Псков переименовали в Которск11:05
- Дмитрий Дюжев приедет в Пушгоры с поэтической программой10:47
- Путин наградил Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени10:28
- Стала известна программа нового филармонического сезона в Пскове10:03
- Псковский корреспондент взял ТЭФИ09:51
- В Сети появилась программа 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии22.05, 14:14
- Бесплодные браки обсудят в пресс-центре «Псковской правды»22.05, 11:03
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят нападения на сотрудников «скорой» в Пскове22.05, 10:25
- Справку об отсутствии судимости можно получить в электронном виде21.05, 10:20
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Гидрошалман-2
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Кто пишет такие законы
- Великие Луки удивили всю область, придумав свой особенный туристический маршрут
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Елена Новичкова: В чужом образе всегда некомфортно
- Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» ответит на вопросы читателей «Псковской правды»
Фото
«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими кумирамиХудожник Чанг Им устроила в Пскове мастер-класс по вязанию700 зрителей побывали на концерте «Воздух-джаз»Премьерный показ «Джеймса Понта» прошёл в ПсковеВесь фото архив
Видео
Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаВесь видео архив