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На дороги Псковской области потратят более 4 млрд рублей

23 Мая 2017 - 12:44
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Этим летом в Пскове отремонтируют двадцать три улицы. В целом по области в этом году объем дорожного ремонта вырастет: приведут в порядок более 150 километров федеральных дорог, 160 – районного значения. Кроме того, в этом году будет завершен капремонт 4 мостов в Псковской области. 

Состояние дорог власти оценивают как критическое и связывают это с погодой. 

 – У нас есть 6 улиц с колейностью, и мы попытаемся за счет содержания в мае и в июне колейность на 6 участках, где есть автобусное движение, убрать, – прокомментировал глава администрации Пскова Игорь Калашников. – Кроме этого, мы выделили из своего бюджета 56 млн на ремонт дворов и 40 млн за счет областного бюджета. У нас будет отремонтировано более 80 дворов за летний период этого года.

В целом по области увеличилась протяженность дорог с высоким уровнем содержания. Этот показатель теперь составляет 71 %. В 2016 году на 18 % снизилась аварийность по отношению к 2015 году. Связано это с постепенным благоустройством дорог федерального значения. Совершенствуется разметка, обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются новые знаки и светофоры. Эта работа будет продолжена. Так, например, на трассе Санкт-Петербург – Невель будет установлен новый светофор на повороте на Порхов. Кроме того, на сегодняшний день уже разработана и утверждена проектная документация на строительство Восточного обхода.

 – В рамках реализации объекта предусматривается строительство 5 транспортных развязок, 10 мостовых сооружений, одной площадки отдыха. Протяженность участка составит 27 км с доведением параметров автодороги до второй категории в две полосы движения и шириной по 3,75 метра, – отметил руководитель Федерального управления автомобильных дорог «Северо-Запад» Вадим Ермилов.
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