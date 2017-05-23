На Всероссийском конкурсе «Новая звезда» Псковскую область представит великолучанка
23 Мая 2017 - 11:58Главная → Хроника дня
Третий сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», организованного при поддержке Министерства обороны РФ, стартует на телеканале «Звезда» в августе 2017 года. Псковскую область представит жительница Великих Лук Мария Галиева. Имя великолучанки уже объявлено в списке участников в официальной группе конкурса. Мария Галиева неоднократно становилась призером многочисленных областных вокальных конкурсов, также девушка носит титул «Мисс студенчество».
Всего же в конкурсе примут участие 85 российских регионов, 85 самых сильных исполнителей соберутся на одной сцене и будут сражаться за свою область, республику или край. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей.
Всего же в конкурсе примут участие 85 российских регионов, 85 самых сильных исполнителей соберутся на одной сцене и будут сражаться за свою область, республику или край. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей.
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