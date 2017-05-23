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Псков переименовали в Которск

23 Мая 2017 - 11:05
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22 мая на железнодорожном вокзале в Пскове проходили съемки нового фильма с рабочим названием «Преданные» режиссера, руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева. На здании вокзала табличку «Псков» заменили на точно такую же с надписью «Которск».

– Псков превратился в Которск, потому что мы снимаем кино про некий русский город, которого на самом деле нет. Это такой вымышленный, достаточно большой промышленный город. Дело в том, что Псков такой и есть, – рассказал режиссер.

Съемки картины начались еще в апреле, но их пришлось задержать из-за неблагоприятных погодных условий. 

 – Из-за наших снегов в мае мы вынуждены были стоять, нам нужна была зелень, так как фильм у нас про время выпускного. У нас молодежная картина про выпускников интерната, – пояснил он.

Дмитрий Месхиев также рассказал, что сценарий к фильму он написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашем. В главных ролях – Ирина Розанова, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Кристина Кузьмина, Евгений Ткачук. В одной из центральных ролей – актер Псковского драмтеатра Камиль Иблеев.
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