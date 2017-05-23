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Путин наградил Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

23 Мая 2017 - 10:28
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Псковской области Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ от 18 мая опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, глава Псковской области удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
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