Псковский корреспондент взял ТЭФИ

«Наша первая ТЭФИ! Главная награда ТВ. Счастье телевизионщика! Дорогие мои Никита Ефимов, Мурад Камалов, Александр Михайлов! Люблю вас! Мы – лучшая команда!» – написала в соцсетях генеральный директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.



Картина «Театр войны» корреспондента ГТРК «Псков» Никиты Ефимова победила в номинации «Телевизионный короткометражный фильм». Фильм рассказывает о реконструкторах событий времен Великой Отечественной, о том, зачем и как они восстанавливают ход сражений более чем полувековой давности и что значит для них это занятие. Над фильмом работали корреспондент Никита Ефимов, оператор Мурад Камалов и монтажер Александр Михайлов.