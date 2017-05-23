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Псковский корреспондент взял ТЭФИ

23 Мая 2017 - 09:51
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«Наша первая ТЭФИ! Главная награда ТВ. Счастье телевизионщика! Дорогие мои Никита Ефимов, Мурад Камалов, Александр Михайлов! Люблю вас! Мы – лучшая команда!» – написала в соцсетях генеральный директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Картина «Театр войны» корреспондента ГТРК «Псков» Никиты Ефимова победила в номинации «Телевизионный короткометражный фильм». Фильм рассказывает о реконструкторах событий времен Великой Отечественной, о том, зачем и как они восстанавливают ход сражений более чем полувековой давности и что значит для них это занятие. Над фильмом работали корреспондент Никита Ефимов, оператор Мурад Камалов и монтажер Александр Михайлов.
Комментарии: 2
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Комментарии

Ирина
23 Мая 2017 - 10:24
Поздравляю!Ура!!!
Серый
23 Мая 2017 - 11:11
Молодцы ребята! Постарались на славу. Советую посмотреть. Ищите в соцсетях
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