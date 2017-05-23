В пресс-центре «Псковской правды» обсудят нападения на сотрудников "скорой" в Пскове
22 Мая 2017 - 10:25Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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Сразу несколько случаев нападения на медиков были зафиксированы в регионе в последниее время. Кто защитит "скорую"? Что грозит за побои? На эти и другие вопросы ответят гости пресс-центра:
1. И.Потапов, председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации
2. М.Мартынов, главный врач МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"
3. Д. Добряков, врач псковской городской больницы
4. А.Доброхотов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области по взаимодействию со СМИ.
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
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