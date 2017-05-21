Справку об отсутствии судимости можно получить в электронном виде
Информационный центр УМВД России по Псковской области предоставляет государственную услугу МВД России по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в электронном виде.
Необходимость получения данной справки обусловлена ограничениями на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, связанными с судимостью и предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации. Для работников ряда организаций, осуществляющих данную деятельность, в которых действует договорная система принятия на работу, необходимо ежегодное получение данной справки.
Также справка о наличии (отсутствии) судимости может понадобиться:
- для поездки в другие страны;
- при трудоустройстве в государственные и частные учреждения;
- при оформлении гражданства и вида на жительство;
- для оформления усыновления или опекунства;
- для сотрудничества с финансово-кредитными структурами;
- в ряде других случаях.
Заявление в электронном виде по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости можно подать:
- через Единый портал государственных услуг сети Интернет - www.gosuslugi.ru;
- через Центр обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, расположенный в ИЦ УМВД России по Псковской области.
Преимущества подачи заявлений в электронном виде:
- сокращаются временные затраты, связанные с получением услуги (экономится время граждан, необходимое для поездки, а также проведения в очереди для получения услуг);
- подача заявлений не зависит от времени суток;
- сокращение сроков предоставления за счет автоматизации всех процессов предоставления услуги;
- уменьшение финансовых издержек граждан;
- исключение коррупционного риска и бюрократических проволочек при предоставлении услуги;
- контроль и мониторинг процесса исполнения государственных услуг;
- повышение качества и доступности государственных услуг.
В Центре обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, размещенном в Информационном центре УМВД России по Псковской области, квалифицированные и подготовленные сотрудники проведут регистрацию «личного кабинета» на Едином портале государственных услуг с последующим подтверждением учетной записи пользователя и подачей заявления на получение государственной услуги за 15 – 30 минут.
При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- мобильный телефон.
Центр обслуживания расположен по адресу:
г. Псков Октябрьский проспект д.48, подъезд № 3
со стороны Иркутского переулка, напротив комплекса Простория».
Время приема:
понедельник – пятница с 09:00 до 12:00
суббота и воскресенье – выходные дни.
Указанную государственную услуги в электронном виде Вам также окажут в МФЦ, расположенных по адресам:
- г. Псков, ул. Белинского д.77а.
- г. Великие Луки, ул. Ставского
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