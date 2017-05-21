Справку об отсутствии судимости можно получить в электронном виде

Информационный центр УМВД России по Псковской области предоставляет государственную услугу МВД России по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в электронном виде.

Необходимость получения данной справки обусловлена ограничениями на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, связанными с судимостью и предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации. Для работников ряда организаций, осуществляющих данную деятельность, в которых действует договорная система принятия на работу, необходимо ежегодное получение данной справки.

Также справка о наличии (отсутствии) судимости может понадобиться:

- для поездки в другие страны;

- при трудоустройстве в государственные и частные учреждения;

- при оформлении гражданства и вида на жительство;

- для оформления усыновления или опекунства;

- для сотрудничества с финансово-кредитными структурами;

- в ряде других случаях.

Заявление в электронном виде по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости можно подать:

- через Единый портал государственных услуг сети Интернет - www.gosuslugi.ru ;

- через Центр обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, расположенный в ИЦ УМВД России по Псковской области.

Преимущества подачи заявлений в электронном виде:

- сокращаются временные затраты, связанные с получением услуги (экономится время граждан, необходимое для поездки, а также проведения в очереди для получения услуг);

- подача заявлений не зависит от времени суток;

- сокращение сроков предоставления за счет автоматизации всех процессов предоставления услуги;

- уменьшение финансовых издержек граждан;

- исключение коррупционного риска и бюрократических проволочек при предоставлении услуги;

- контроль и мониторинг процесса исполнения государственных услуг;

- повышение качества и доступности государственных услуг.

В Центре обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, размещенном в Информационном центре УМВД России по Псковской области, квалифицированные и подготовленные сотрудники проведут регистрацию «личного кабинета» на Едином портале государственных услуг с последующим подтверждением учетной записи пользователя и подачей заявления на получение государственной услуги за 15 – 30 минут.

При себе необходимо иметь:

- паспорт;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- мобильный телефон.

Центр обслуживания расположен по адресу:

г. Псков Октябрьский проспект д.48, подъезд № 3

со стороны Иркутского переулка, напротив комплекса Простория».

Время приема:

понедельник – пятница с 09:00 до 12:00

суббота и воскресенье – выходные дни.

Указанную государственную услуги в электронном виде Вам также окажут в МФЦ, расположенных по адресам:

- г. Псков, ул. Белинского д.77а.

- г. Великие Луки, ул. Ставского