На улице Кузбасской дивизии автомобиль наехал на пешехода
21 Мая 2017 - 09:25Главная → Хроника дня
Спасатели уточняют информацию о пострадавших.
В 18:10 20 мая 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии с участием легкового автомобиля и пешехода, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека. Информация о пострадавших уточняется. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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