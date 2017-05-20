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В великолукской квартире нашли тело женщины с ножевыми ранениями
20 Мая 2017 - 09:25Главная → Хроника дня
19 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из квартир в г.Великие Луки тела женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
Из материалов уголовного делу следует, что в эту же ночь из квартиры были госпитализированы сожитель и дочь потерпевшей с множественными ножевыми ранениями.
По предварительным данным, к преступлению причастны двое мужчин.
В настоящее время следователи и полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию этих лиц. Работа на месте происшествия продолжается.
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