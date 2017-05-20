Пожарные инспекторы проверили бдительность жителей Ваулино

19 мая сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам был проведен профилактический рейд по доведению информации о правилах пожарной безопасности до населения д. Ваулино Псковского района.

По итогам мероприятия проведено 11 бесед, проинструктировано под роспись 22 человека, распространено 22 листовки профилактического характера.

В ходе рейда с гражданами, проживающими в частном секторе, были проведены беседы профилактического характера на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и противопожарного режима во время пожароопасного весенне-летнего периода, доведена обстановка с пожарами на территории Псковского района за прошедший период 2017 года.