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Интернет-мошенники обманули покупателя спортивной обуви

20 Мая 2017 - 09:21
Главная → Хроника дня

В  Пскове  возбуждено уголовное дело  по факту  мошенничества.

По имеющимся данным, 16 мая неизвестный злоумышленник под  предлогом покупки спортивной обуви в социальных сетях обманным путем завладел деньгами в сумме около трех тысяч рублей с банковской карты жительницы областного центра.

Потерпевшая обратилась за помощью  в полицию. В настоящее время в УМВД России по городу Пскову выясняются все обстоятельства произошедшего.

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