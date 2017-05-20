Интернет-мошенники обманули покупателя спортивной обуви

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По имеющимся данным, 16 мая неизвестный злоумышленник под предлогом покупки спортивной обуви в социальных сетях обманным путем завладел деньгами в сумме около трех тысяч рублей с банковской карты жительницы областного центра.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время в УМВД России по городу Пскову выясняются все обстоятельства произошедшего.