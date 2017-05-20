С 22 мая на улице Рокоссовского ограничат движение

С 10 часов утра 22 мая до 24.00 2 июня на участке улицы Рокоссовского (у дома №2) вводится частичное ограничение дорожного движения. Как пояснили в Управлении городского хозяйства, в это время на данной территории будут проводится работы по прокладке инженерных сетей теплоснабжения.



Автомобилистов просят города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.