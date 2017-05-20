Полиция Порховского района приглашает на работу кинологов

ОМВД России по Порховскому району приглашает на работу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка, имеющих образование не ниже среднего профессионального, на должности участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков, оперуполномоченного уголовного розыска, оперуполномоченного экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектора ДПС, дежурного ИВС.



Лиц, имеющих образование не ниже полного среднего общего, приглашают на должность полицейского (водителя) ППС, полицейского (кинолога) ППС, водителя-сотрудника.



Обращаться по контактному телефону (8-811) 34-2-13-34.