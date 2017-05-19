На концерт «Воздух-джаз» можно будет доехать на бесплатном автобусе

В 17:00 и в 17:40 от здания Псковского академического театра драмы будут отъезжать бесплатные автобусы. На них можно будет доехать до поляны ЦЛП, на которой в 18:00 начнется бесплатный джазовый концерт.

Также до поляны можно доехать на городском автобусе №8 или на такси (из центра города оно будет стоить порядка 80-ти рублей).



Точный адрес: Яна Райниса, 56 (Корытово).