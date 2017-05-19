Дедовчанам и порховчанам перекрыли поставку газа

Региональная газовая компания из-за долгов была вынуждена прекратить поставку газа предприятиям тепловых сетей города Порхова и пгт. Дедовичи. Сумма задолженности, накопленной Порховским МПТСиК с декабря 2014 года, составила более 30 млн рублей. МП ЖКХ Дедовичского района с апреля 2016 года задолжал поставщику газа 4,5 млн рублей. Предприятия также не исполняют График погашения просроченной дебиторской задолженности, подписанный губернатором Псковской области.

На ближайшее время запланировано ограничение поставки газа еще 6-ти районам, не исполняющим свои долговые обязательства перед ресурсоснабжающей организацией: Псковскому, Великолукскому, Невельскому, Новосокольническому, Островскому и Дновскому. Общая сумма задолженности этих предприятий - 177 млн рублей.

«Понимая всю социальную значимость поставок газа, в течение отопительного сезона мы шли на уступки теплоснабжающим предприятиям области, хотя имелись все правовые основания для прекращения газоснабжения, - отмечает заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров. – Однако сейчас мы вынуждены применить меры, предусмотренные действующим законодательством».

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» обращает внимание жителей, что региональная компания по реализации газа не является поставщиком горячей воды населению. Теплоснабжающие организации, в соответствии с законодательством, обязаны иметь собственное резервное топливное хозяйство (РТХ) с необходимым запасом топлива. РТХ используется для обеспечения горячего водоснабжения при отключении подачи природного газа.