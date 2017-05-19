19 Мая 2017
Псков
+21 .. +23 °C
Великие Луки
+24 .. +26 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Дедовчанам и порховчанам перекрыли поставку газа

19 Мая 2017 - 12:33
Главная → Хроника дня → Деловой мир

Региональная газовая компания из-за долгов была вынуждена прекратить поставку газа предприятиям тепловых сетей города Порхова и пгт. Дедовичи. Сумма задолженности, накопленной Порховским МПТСиК с декабря 2014 года, составила более 30 млн рублей. МП ЖКХ Дедовичского района с апреля 2016 года задолжал поставщику газа 4,5 млн рублей. Предприятия также не исполняют График погашения просроченной дебиторской задолженности, подписанный губернатором Псковской области.

На ближайшее время запланировано ограничение поставки газа еще 6-ти районам, не исполняющим свои долговые обязательства перед ресурсоснабжающей организацией: Псковскому, Великолукскому, Невельскому, Новосокольническому, Островскому и Дновскому. Общая сумма задолженности этих предприятий - 177 млн рублей.

«Понимая всю социальную значимость поставок газа, в течение отопительного сезона мы шли на уступки теплоснабжающим предприятиям области, хотя имелись все правовые основания для прекращения газоснабжения, - отмечает заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров. – Однако сейчас мы вынуждены применить меры, предусмотренные действующим законодательством».

 

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» обращает внимание жителей, что региональная компания по реализации газа не является поставщиком горячей воды населению. Теплоснабжающие организации, в соответствии с законодательством, обязаны иметь собственное резервное топливное хозяйство (РТХ) с необходимым запасом топлива. РТХ используется для обеспечения горячего водоснабжения при отключении подачи природного газа.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Премьерный показ «Джеймса Понта» прошёл в ПсковеЖестовое пение отрепетировали в Псковском драмтеатреВ Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафеты
Весь фото архив

Видео

Единая Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 10 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50