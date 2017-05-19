Опубликованы итоги турнира по робототехнике «Робо – 2017»

16 мая в спортивно-развлекательном парке «Простория» прошел III региональный открытый турнир по робототехнике «Робо-2017». 57 команд приняли участие в нескольких видах соревнований.



Ребята представляли уникальные творческие проекты, которые конструировали и программировали на платформе LEGO Education WeDo различные модели. Участники соревновались в гонках по линиям, где робот должен пройти за наиболее короткое время по черной полосе от старта до финиша, а также в программировании Arduino и в «Сумо», где роботы состязались в выталкивании за пределы ринга своего соперника.

Целью турнира является развитие детского интеллектуального потенциала через творческую работу в области робототехники.



Своим впечатлением о турнире поделился Владимир Колпаков – организатор центра обучения «Юный техник»: «Я, как руководитель команд, в целом остался доволен. Ребята выступили примерно так, как и предполагал. Разочарований никаких нет. А как организатор турнира, не очень удовлетворен судейством номинации «Сумо», но в этом есть часть моей вины. Те, кто занял призовые места, конечно, рады. Остальные ребята немного расстроились, но это нормально. На таких соревнованиях неудача – это всего лишь показатель, что есть ещё к чему стремиться, куда расти. Так, после поражения в питерских соревнованиях в апреле, некоторые наши сумоисты научили своих роботов разным вариантам стартового рывка.

В целом, соревнования прошли хорошо. Хотелось бы, правда, видеть большее разнообразие команд. У соперников можно перенять какую-то идею, внести изменения в свою работу, чтобы сделать её лучше».



Светлана Дмитренко, мама 11-летнего участника команды «Хорошие люди», победившей в номинации «Сумо», рассказала ПАИ: «Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Ребята изготавливают робота, если он готов – формируют команду и совершенствуют его, придумывают доработки. Готовились к соревнованиям ребята больше месяца. Мой сын занимается инженерно-техническим творчеством первый год, а привела его в центр обучения робототехнике любовь к LEGO-конструированию».

Григорий Савельев, участник соревнований по «Сумо», ученик 5 класса лицея «Развитие», рассказал, как работает машина их команды: «Робот должен найти противника и вытолкнуть его с поля. Его особенность в том, что когда нажимаешь в программе различные кнопки – он едет в разные стороны». Гоша ходит в центр обучения «Юный техник» первый год, и признался, что такое хобби ему по душе.



Максим Метлицкий – участник турнира, ученик 6 класса 8 школы рассказал про собранный их командой корабль: «Мы готовили его целых 3 месяца. В модели есть силовая установка, она запускается и крутит винты».



Еще одним интересным проектом поделился Лёша Кольянов – ученик 2 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии: «Я хожу в эколого-биологический центр, где узнал, что люди оставляют за собой большое количество мусора. Это вдохновило нас на создание контейнера, который, во-первых, сможет сам отправляться на пункт переработки мусора. Во-вторых, прессовать мусор».

Турниры по робототехнике вдохновляют ребят, дают повод совершенствоваться и расти. Обмен идеями и опытом, сплочение единомышленников объединяют и участников, и руководителей команд, дают стимул для дальнейшей работы и новых побед.