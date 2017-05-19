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Вечером в Пскове состоится концерт «Воздух-джаз»

19 Мая 2017 - 10:58
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На территории Псковского ЦЛП в рамках фестиваля «Другое искусство сегодня, 19 мая, в 19:00 пройдет бесплатный джазовый концерт «Воздух-джаз».

«Воздух-джаз» - это традиционный уличный концерт, в котором принимают участие известные джазовые коллективы, ученики Центра лечебной педагогики, жители и гости города. Вход на мероприятие свободный, любой желающий может попасть на праздник музыки и хорошего настроения под открытым небом.

Концерт будет проходить на поляне, расположенной на улице Яна Райниса, 56 (Корытово). В программе выступления джаз-бенда из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш», интернациональной команды «Be Jazz» (Великобритания, Германия, Россия), Аркадия Галковского (Псков) и воспитанников Центра Лечебной педагогики (Псков).

Полная программа фестиваля «Другое искусство» размещена на сайте Театрально-концертной дирекции.

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