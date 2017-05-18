Гости пресс-центра «ПП» расскажут, зачем нужны новые онлайн кассы
18 Мая 2017 - 16:32Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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С 1 июля по всей стране должны заработать новые он-лайн кассовые аппараты. Зачем? Для чего?
Поможет ли эта инициатива развить бизнес предпринимателям, улучшит ли уровень сервиса для потребителей товаров и услуг?
23 мая в пресс-центре «Псковской правды» на эти вопросы ответят президент ТПП региона Зубов В.А., заместитель руководителя УФНС по Псковской области Павлов А.А. и генеральный директор группы компаний «Проф Имидж»(продажа, обслуживание кассовой техники) Воробьев Е.В.
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4. В комментариях под этой новостью
Поможет ли эта инициатива развить бизнес предпринимателям, улучшит ли уровень сервиса для потребителей товаров и услуг?
23 мая в пресс-центре «Псковской правды» на эти вопросы ответят президент ТПП региона Зубов В.А., заместитель руководителя УФНС по Псковской области Павлов А.А. и генеральный директор группы компаний «Проф Имидж»(продажа, обслуживание кассовой техники) Воробьев Е.В.
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 1
Комментарии
Ольга
18 Мая 2017 - 17:08
Добрый день, тем у кого будет открыт расчетный счет и все деньги от клиентов будут поступать на реквизиты банка, ведь не надо заводить онлаин кассу? Смысл, если клиент и ип договорились о безналичном расчете, что возможно согласно закону
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