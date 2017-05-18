Гости пресс-центра «ПП» расскажут, зачем нужны новые онлайн кассы

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С 1 июля по всей стране должны заработать новые он-лайн кассовые аппараты. Зачем? Для чего?Поможет ли эта инициатива развить бизнес предпринимателям, улучшит ли уровень сервиса для потребителей товаров и услуг?23 мая в пресс-центре «Псковской правды» на эти вопросы ответят президент ТПП региона Зубов В.А., заместитель руководителя УФНС по Псковской области Павлов А.А. и генеральный директор группы компаний «Проф Имидж»(продажа, обслуживание кассовой техники) Воробьев Е.В.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью