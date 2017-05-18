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Появились дополнительные билеты на «Другое искусство» в Пскове

18 Мая 2017 - 12:14
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В кассе появились дополнительные билеты на спектакли, которые состоятся сегодня в рамках фестиваля «Другое искусство»! 

Получить бесплатные пригласительные на постановки «Забытые сказки» и «Бонифаций».

«Забытые сказки» покажут сегодня на малой сцене Псковского театра драмы. Начало в 15:00. Спектакль «Забытые сказки» - это постановка Интегрированного театра-студии «Круг II» (Москва). В спектакле наряду с обычными людьми принимают участие люди с особенностями развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья редко имеют возможность соприкасаться с первоисточниками родной культуры. Спектакль «Забытые сказки» рассчитан на детей от 5 лет и взрослых, в том числе на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

«Бонифаций» от первого цирка для хулиганов «Упсала-цирка» покажут сегодня в 18:00 на большой сцене Псковского театра. «Бонифаций» — спектакль «Упсала-Цирка», в котором участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую лёгкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день.

Вся программа фестиваля тут.

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