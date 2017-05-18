Показ фильма «Каждый 88» перенесли в Городской культурный центр

Внимание! Кинопоказ «Каждый 88», который будет проходить сегодня, 18 мая, в рамках фестиваля «Другое искусство» перемещается из Медиа-холла в Городской культурный центр.

Фильм покажут в малом зале, начало в 19:00.

Режиссер: Дарья Лебедева

Информация о фильме:

По статистике США каждый 88 ребёнок в мире с признаками аутизма. Фильм касается темы аутизма и отношения общества к особенным людям. Многие из нас ни когда не слышали и не знают с чем приходится сталкиваться людям-аутистам.



«..пообщавшись с этими людьми лично, поняв их особенный внутренний мир, всегда хочется сделать их жизнь чуточку проще и светлее. Хотя бы чуть-чуть.» - Дарья Лебедева.