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Показ фильма «Каждый 88» перенесли в Городской культурный центр

18 Мая 2017 - 12:13
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Внимание! Кинопоказ «Каждый 88», который будет проходить сегодня, 18 мая, в рамках фестиваля «Другое искусство» перемещается из Медиа-холла в Городской культурный центр.

Фильм покажут в малом зале, начало в 19:00.

Режиссер: Дарья Лебедева

Информация о фильме:

По статистике США каждый 88 ребёнок в мире с признаками аутизма. Фильм касается темы аутизма и отношения общества к особенным людям. Многие из нас ни когда не слышали и не знают с чем приходится сталкиваться людям-аутистам. 

«..пообщавшись с этими людьми лично, поняв их особенный внутренний мир, всегда хочется сделать их жизнь чуточку проще и светлее. Хотя бы чуть-чуть.» - Дарья Лебедева.

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