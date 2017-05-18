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Каким будет второй день фестиваля «Другое искусство»
18 мая в Пскове проходит второй день Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство».
С 10:00 до 13:00 в Галерее «Цех» и фойе Псковского театра драмы проходят творческие мастер-классы.
Гости «Другого искусства» сейчас принимают участие в музыкальном классе Беате Тайссен (Герания), Беверли Патриции Уорнер (Великобритания) и Клауса Хёрта (Германия). Отметим, что этот состав музыкантов выступит 19 мая на концерте «Воздух-джаз».
В фойе Псковского театра драмы сегодня днем можно посмотреть эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», подготовленный театральной студией «Я и Ты» (Псков). Там же состоится театральный мастер-класс Петра Ефимова, режиссера особого театра (Санкт-Петербург), а также лекция «Мифологический подход в работе в группе», которую проведет Валентин Люненко.
С 13:00 до 16:00 в Галерее «Цех» будет проходить мастер-класс по гончарному делу от мастерской «Особая керамика» (Москва).На мастер-классе можно будет попробовать работать на гончарном круге и под руководством мастера создать свой авторский сосуд — горшочек, вазу, тарелку или подсвечник. Этот мастер-класс дает возможность соприкоснуться с традиционной технологией изготовления посуды, которая знакома всем нам по археологическим раскопкам и историческим музеям.
В 15:00 на малой сцене Псковского театра драмы покажут спектакль «Забытые сказки» интегрированного театра-студии «Круг II» Москва (в кассе появились дополнительные билеты!).
Спектакль «Забытые сказки» - это постановка, в которой наряду с обычными людьми принимают участие люди с особенностями развития. Русские сказки – это невероятно захватывающие и неожиданные истории! Иван Царевич и Марья Моревна, Емеля, Василиса Прекрасная и Фома Беренников – герои, о которых расскажут актеры. Актеры не разыгрывают сказки по ролям, не используют ярких трюков. Они рассказывают сказки так, чтобы самое интересное и чудесное родилось у слушателя внутри.
Одним из примечательных событий этого дня станут жестовые чтения и жестовое пение. Оно пройдет в рамках работы выставки «Красота на ощупь», которая открылась вчера. В 17:00 в фойе (музее) театра камерный хор из Санкт-Петербурга, актеры театральной школы-мастерской «Гвозди» и ученики школы №5 и Галина Ушакова будут исполнять песни и читать стихи на жестовом языке. Галина Ушакова - одна из немногих слепоглухих, владеющих литературным художественным жестовым языком, входит в состав Совета Регионов, созданного слепоглухими людьми в России.
В 18:00 уже знакомый псковичам «Упсала-цирк» на большой сцене Псковского театра драмы покажет спектакль «Бонифаций». В постановке участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую лёгкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день.
Завершит второй фестивальный день кинопоказ фильма «Каждый 88», который начнется в 19:00 в Городском культурном центре (малый зал).
Вход на мастер-классы, выставки и кинопоказы свободный (без билетов). Вход на спектакли по бесплатным пригласительным билетам. Дополнительные билеты сегодня появятся в кассе Псковского театра.
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