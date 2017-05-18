Ангелина Вовк посетит Псков с благотворительной акцией

В четверг, 18 мая, творческий союз «Мэтры телевидения Останкино» представит в городе Пскове культурно-благотворительную акцию «Всё лучшее - детям!» для детей от 3 до 12 лет и их родителей.



На сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии маленькие и взрослые зрители увидят веселое представление с участием народной артистки России Ангелины Вовк и заслуженного артиста России, обладателя национальной премии «Тэфи» Андрея Удалова. Мальчики и девочки, а также их родители познакомятся с популярными персонажами знаменитой «Вечерней сказки», мультсериалов и с героями известных детских книг, на которых выросло и было воспитано не одно поколение детей.



Пригласительные билеты на представление получили воспитанники социальных учреждений города Пскова, коррекционных школ, социально не защищенные группы маленьких псковичей, а также учащиеся учреждений дополнительного образования детей.



Отметим, что утром творческая группа посетит Детскую областную клиническую больницу и выступит перед детьми, находящимися на стационарном лечении.