Эксперт: Приграничное сотрудничество объединяет жителей по обе стороны границы в решении их общих проблем

В прошлом году подписано пять соглашений по финансированию и реализации программ приграничного сотрудничества со странами ЕС

- Приграничное сотрудничество уникально. Из всего спектра взаимодействия с Европейским Союзом - это единственное направление, выведенное за санкционный список, - отметил директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития РФ Рафаэл Абрамян на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».



По его словам, несмотря на то, как развиваются наши отношения с Евросоюзом, работа над программами приграничного сотрудничества продолжается:

- Мы их сформировали, и ни на день не прекращалась работа над этими документами. И в самом конце прошлого года было подписано пять соглашений по финансированию и реализации программ приграничного сотрудничества со странами ЕС, частником которых, в том числе, была и Псковская область.



В частности, в этом году Россия присоединяется к программе «Регион Балтийского моря».



- Независимо от того как складываются международные отношения, у людей живущих по обе стороны границы имеется потребность по решению общих задач. Смысл приграничного сотрудничества - помочь людям через реализацию совместных проектов, финансирование, решать общие задачи. Это не благотворительность: вклад Российской Федерации такой же, как вклад Евросоюза. Все делается на условиях софинансирования. Мы полноправные участники, и это не помощь, - подчеркнул Рафаэл Абрамян.

