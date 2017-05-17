17 Мая 2017
Псков
+8 .. +10 °C
Великие Луки
+16 .. +18 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Эксперт: Приграничное сотрудничество объединяет жителей по обе стороны границы в решении их общих проблем

17 Мая 2017 - 17:21
Главная → Хроника дня
В прошлом году подписано пять соглашений по финансированию и реализации программ приграничного сотрудничества со странами ЕС
- Приграничное сотрудничество уникально. Из всего спектра взаимодействия с Европейским Союзом - это единственное направление, выведенное за санкционный список, - отметил  директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития РФ Рафаэл Абрамян на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».
 
По его словам, несмотря на то, как развиваются наши отношения с Евросоюзом, работа  над программами приграничного сотрудничества продолжается:
- Мы их сформировали, и ни на день не прекращалась работа над этими документами. И в самом конце прошлого года было подписано пять соглашений по финансированию и реализации программ приграничного сотрудничества со странами ЕС, частником которых, в том числе, была и Псковская область.
 
В частности, в этом году Россия присоединяется к программе «Регион Балтийского моря».
 
- Независимо от того как складываются международные отношения, у людей живущих по обе стороны границы имеется потребность по решению общих задач. Смысл приграничного сотрудничества - помочь людям через реализацию совместных проектов, финансирование, решать общие задачи. Это не благотворительность: вклад Российской Федерации такой же, как вклад Евросоюза. Все делается  на условиях  софинансирования. Мы полноправные участники, и это не помощь, - подчеркнул Рафаэл Абрамян.
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Премьерный показ «Джеймса Понта» прошёл в ПсковеЖестовое пение отрепетировали в Псковском драмтеатреВ Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафеты
Весь фото архив

Видео

Единая Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 10 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50