Презентация книги «12 путешествия по Псковской земле» состоится 23 мая

23 мая в 16.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится презентация книги петербургского журналиста и писателя Анатолий Аграфенина «12 путешествия по Псковской земле».



«Мы много говорим о необходимости развития внутреннего туризма, но чтобы наши соотечественники отправились в дорогу, нужно, чтобы они понимали, куда и зачем они едут, что их ожидает. Мои книги, как мне кажется, помогают заинтересовать людей. И даже иногда заинтриговать. Ведь я не только рассказываю о достопримечательностях, но стараюсь поведать историю, напомнить о легендах и выдающихся личностях, связанных с тем или иным местом», - говорит автор книги Анатолий Аграфенин.



В 2016 году Анатолий Аграфенин написал книгу «12 путешествий по Ленинградской области». Издание быстро разошлось, и это вдохновило автора идти дальше. Журналист и писатель буквально очарован Псковской землей. Главы книги – это именно дюжина увлекательных путешествий не только по городам, поселкам и дорогам, но и во времени, они рассказывают о судьбах известных людей и наших легендарных пращурах.



Особое внимание автор уделяет Пскову, который называет Великим, и не потому, что город расположился на берегах Великой реки, а потому, что достоин этого наименования.



Среди других путешествий:



- летописная родина княгини Ольги – Выбуты,



- легендарная столица Трувора – Изборск,



- святые Печоры,



- предполагаемое место Ледового побоища – Самолва и Кобылье Городище,



- таинственный Гдов,



- город основанный Александром Невским – Порхов,



- триумф инженерного искусства XIX века – мосты города Остров,



- героический рубеж обороны – Линия Сталина,



- дорогие сердцу каждого россиянина Пушкинские Горы,



- поэтическая Опочка



- и место последнего отдохновения гениального Римского-Корсакова – Любенск и Вечаша.



Одна из «фирменных» особенностей книг Анатолий Аграфенина – рецепты региональных блюд, записанных в ходе поездок. В книге много фотографий и, как положено путеводителям, карт проезда и пеших прогулок.



«Обидно, что мы подчас знаем больше о зарубежных странах, чем о родной земле. А ведь у нас много мест, которыми не только можно гордиться, а где нужно обязательно побывать, чтобы узнать историю, отдохнуть, подзарядиться энергией. Я влюблен в Псковскую землю и хотел своей книгой передать свои чувства и другим людям», - подчеркивает Анатолий Аграфенин.



Книга «12 путешествий по Псковской земле» выпущена издательством «БХВ-Петербург» и уже появилась в продаже в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также в популярных интернет-ресурсах.