Презентация книги «12 путешествия по Псковской земле» состоится 23 мая
23 мая в 16.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится презентация книги петербургского журналиста и писателя Анатолий Аграфенина «12 путешествия по Псковской земле».
«Мы много говорим о необходимости развития внутреннего туризма, но чтобы наши соотечественники отправились в дорогу, нужно, чтобы они понимали, куда и зачем они едут, что их ожидает. Мои книги, как мне кажется, помогают заинтересовать людей. И даже иногда заинтриговать. Ведь я не только рассказываю о достопримечательностях, но стараюсь поведать историю, напомнить о легендах и выдающихся личностях, связанных с тем или иным местом», - говорит автор книги Анатолий Аграфенин.
В 2016 году Анатолий Аграфенин написал книгу «12 путешествий по Ленинградской области». Издание быстро разошлось, и это вдохновило автора идти дальше. Журналист и писатель буквально очарован Псковской землей. Главы книги – это именно дюжина увлекательных путешествий не только по городам, поселкам и дорогам, но и во времени, они рассказывают о судьбах известных людей и наших легендарных пращурах.
Особое внимание автор уделяет Пскову, который называет Великим, и не потому, что город расположился на берегах Великой реки, а потому, что достоин этого наименования.
Среди других путешествий:
- летописная родина княгини Ольги – Выбуты,
- легендарная столица Трувора – Изборск,
- святые Печоры,
- предполагаемое место Ледового побоища – Самолва и Кобылье Городище,
- таинственный Гдов,
- город основанный Александром Невским – Порхов,
- триумф инженерного искусства XIX века – мосты города Остров,
- героический рубеж обороны – Линия Сталина,
- дорогие сердцу каждого россиянина Пушкинские Горы,
- поэтическая Опочка
- и место последнего отдохновения гениального Римского-Корсакова – Любенск и Вечаша.
Одна из «фирменных» особенностей книг Анатолий Аграфенина – рецепты региональных блюд, записанных в ходе поездок. В книге много фотографий и, как положено путеводителям, карт проезда и пеших прогулок.
«Обидно, что мы подчас знаем больше о зарубежных странах, чем о родной земле. А ведь у нас много мест, которыми не только можно гордиться, а где нужно обязательно побывать, чтобы узнать историю, отдохнуть, подзарядиться энергией. Я влюблен в Псковскую землю и хотел своей книгой передать свои чувства и другим людям», - подчеркивает Анатолий Аграфенин.
Книга «12 путешествий по Псковской земле» выпущена издательством «БХВ-Петербург» и уже появилась в продаже в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также в популярных интернет-ресурсах.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Эксперт: Приграничное сотрудничество объединяет жителей по обе стороны границы в решении их общих проблем17:21
- Сбербанк организовал пресс-тур для псковских блогеров на крыше высотки17:10
- Презентация книги «12 путешествия по Псковской земле» состоится 23 мая17:08
- Участники форума в Пскове доработают закон, регулирующий приграничное сотрудничество в России16:59
- Рафаэл Абрамян: Псков как место проведения форума приграничного сотрудничества подходит идеально16:35
- Тросовый замок не защитил велосипед великолучанина от кражи11:08
- В умении ориентироваться будут соревноваться под Печорами11:05
- Псковичам напомнили программу «Другого искусства». Старт уже сегодня!10:34
- Маршруты Санкт-Петербургского направления возобновят с начала июня10:31
- Пресс-центр: Как отметят День защиты детей в Пскове16.05, 17:15
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят Форум приграничных регионов16.05, 13:48
- 84 % жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой16.05, 13:22
- Выставка «Красота на ощупь» откроется в Пскове 17 мая16.05, 13:01
- Завтра откроется фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»16.05, 13:00
- Радиологическое отделение в псковском онкоцентре готово к работе16.05, 12:34
- 96,8 млн рублей добавили на капитальный ремонт дорог Пскова16.05, 11:59
- Валентина Матвиенко откроет Форум приграничных регионов в Пскове16.05, 11:27
- Псковские археологи нашли необычное украшение в центре города16.05, 10:54
- Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников заработал больше 2 млн рублей в прошлом году16.05, 10:01
- Сотрудники Театрально-концертной дирекции вышли на субботник15.05, 10:25
Лидеры обсуждений
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Гидрошалман-2
- Великие Луки удивили всю область, придумав свой особенный туристический маршрут
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Деликатный вопрос
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
- Елена Новичкова: В чужом образе всегда некомфортно