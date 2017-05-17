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Участники форума в Пскове доработают закон, регулирующий приграничное сотрудничество в России

17 Мая 2017 - 16:59
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В подготовке законопроекта ко второму чтению примут участие юристы и бизнес-сообщество
Участники форума приграничного сотрудничества, который в третий раз проходит в Пскове, доработают ко второму чтению законопроект, регулирующий приграничное сотрудничество в РФ. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».  
 
- Инициатива принятия единого закона, который бы регулировал приграничное сотрудничество в РФ возникла не у нас. Но мы  были непосредственными участниками этой работы, которую возглавляет заместитель руководителя комитета Госдумы Светлана Журова. Завтра она будет вести круглый стол по этой теме, и мы  рассчитываем, что в рамках обсуждения будет сформирована финальная версия закона ко второму чтению.
 
По его словам, в заседании круглого стола примут участие представители юридического и бизнес-сообщества.
 
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