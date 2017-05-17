Рафаэл Абрамян: Псков как место проведения форума приграничного сотрудничества подходит идеально

Соорганизатором стартовавшего сегодня форума выступило министерство экономического развития

- Форум проводится в третий раз. И впервые министерство экономического развития выступило соорганизатором мероприятия. Приграничное сотрудничество как тема относится к компетенции министерства и Псковская область традиционно занимает активную позицию в этом процессе. Здесь накоплены компетенции, реализованы важные проекты в области приграничного сотрудничества, и Псков как место проведения форума подходит идеально, рассказал директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития РФ Рафаэл Абрамян на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».



В свою очередь заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников напомнил, что в стране 48 приграничных регионов, и каждый имеет свои особенности.



- Наша задача определить площадку, где все бы регионы могли встретиться и поделиться опытом. Мы как приграничный регион около 10 лет успешно реализуем программы приграничного сотрудничества. В частности, за это время реализовано 17 проектов на 20 млн евро. Это инфраструктурные проекты и проекты, связанные с транспортной логистикой, проекты в социальных сферах.



В рамках форума будет подписан ряд соглашений с иностранными государствами: с Эстонией – межправительственное соглашение и с Латвией – межрегиональные соглашения.



- За этими соглашениями стоят реальные проекты: два проекта в дорожной сфере, один проект, касающийся программы «Чистая вода» и один в сфере туризма.



В рамках мероприятия также пройдут круглые столы по вопросам приграничного сотрудничеста и развития внешнеэкономических отношений.



На форум зарегистрировалось около 400 участников.



- Это отражает интерес и к нашему мероприятию. и к региону, - отметил Сергей Перников.



- В последние годы в очень многих регионах РФ проводятся форумы, посвященные экономической проблематике. Однако за каждым форумом должна быть идея, которая должна его выделять из других. И тот путь. по которому пошли коллеги в Псковской области, мне представляется оправданным. Форум приграничных регионов такого масштаба пока нигде не поводится, - подчеркнул Рафаэл Абрамян.



