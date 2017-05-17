Тросовый замок не защитил велосипед великолучанина от кражи

Великолукские полицейские установили молодых людей, подозреваемых в краже велосипеда.



- С 15 на 16 мая городе на Ловати из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили велосипед, пристегнутый противоугонным тросиком, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.



По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных полицейскими мероприятий по «горячим следам» удалось установить подозреваемых в этой краже. Ими оказались великолукский учащийся, 2000 года рождения, и ранее судимый житель Великолукского района, 1999 года рождения.



Похищенный велосипед изъят. Проводится расследование.