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В умении ориентироваться будут соревноваться под Печорами
17 Мая 2017 - 11:05Главная → Хроника дня
Второй этап Чемпионата России по спортивному ориентированию пройдет с 19 по 21 мая в окрестностях спортивной базы «Динамо» в Печорском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В соревнованиях планируют принять участие более 100 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации: от Владивостока до Калининграда, рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.
Он отметил, что соревновательные трассы длиной от 8 до 16 км пролегают по сильно пересеченной местности с множеством водных преград и в ходе соревнований будут применяться видео- и GPS-трансляции передвижения спортсменов по местности.
По итогам соревнований в Псковской области будет сформирована сборная, которая представит нашу страну в Чемпионате мира, который пройдет в Тарту (Эстония) через два месяца. «При проведении отборочных стартов для формирования сборной команды страны очень важна идентичность ландшафта проведения соревнований местности, на которой пройдет Чемпионат мира. Окрестности спортивной базы «Динамо» похожи на эстонские», — сказал Алексей Никитин.
В соревнованиях планируют принять участие более 100 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации: от Владивостока до Калининграда, рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.
Он отметил, что соревновательные трассы длиной от 8 до 16 км пролегают по сильно пересеченной местности с множеством водных преград и в ходе соревнований будут применяться видео- и GPS-трансляции передвижения спортсменов по местности.
По итогам соревнований в Псковской области будет сформирована сборная, которая представит нашу страну в Чемпионате мира, который пройдет в Тарту (Эстония) через два месяца. «При проведении отборочных стартов для формирования сборной команды страны очень важна идентичность ландшафта проведения соревнований местности, на которой пройдет Чемпионат мира. Окрестности спортивной базы «Динамо» похожи на эстонские», — сказал Алексей Никитин.
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