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Псковичам напомнили программу «Другого искусства». Старт уже сегодня!
Программа
17 мая, среда
15.00 – Уличное представление от «Упсала-цирка» (Санкт-Петербург), ул. Пушкина.
15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.
16.00 – Перфоманс с художником Александром Некрасовым, музей «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург), Детский парк.
17.00 – Открытие фестиваля. Презентация баннерной выставки, ул. Пушкина.
17.30 – Открытие выставки «Красота на ощупь» (Москва), Театр драмы.
18.30 – Спектакль «Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия», интегрированная театральная студия «Круг» (Москва), Театр драмы.
18 мая, четверг
10.00-12.30 – Творческие и театральные мастер-классы, Театр драмы. Эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», театральная студия «Я и Ты» (Псков), заряжая силой через сотворчество – мастер-класс, София Александерссон, (Швеция), музыкальный мастер-класс, Беате Тайссен, руководитель музыкальной группы «Рур-Рок» (Хайнсберг, Германия), театральный мастер-класс, Петр Ефимов, режиссер особого театра (Санкт-Петербург).
11.00-14.00, 15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.
15.00 – Спектакль «Забытые сказки», интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва), Театр драмы.
17.00 – Чтение стихов на жестовом языке и жестовое пение в сопровождении камерного хора (в рамках работы выставки скульптур «Красота на ощупь»), Музей театра драмы.
18.00 – Спектакль «Бонифаций», «Упсала-цирк» (Санкт-Петербург), Театр драмы. Участвуют ребята из группы «Лямуры» – дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую легкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день.
19.00 – Кинопоказ: фильм «Каждый 88», Медиа-холл театра драмы.
19 мая, пятница
11.00-14.00 – Круглый стол под руководством «Чудской проект».
11.00-12.30 – Встреча с мастерами сцены, Театр драмы. Мастер-классы для руководителей театральных и творческих студий для людей с особенностями развития.
11.00-14.00, 15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.
14.00 – Открытие выставки «В мире животных» («My animal world»). Художник Чанг Им Олссон, Ателье Инути (Стокгольм, Швеция), галерея «Цех» театра драмы.
15.00 – «Открытая сцена», выступления непрофессиональных театральных коллективов, Театр драмы.
17.30 – Открытие выставки детского рисунка «На уровне глаз», Центр лечебной педагогики.
18.00 – Уличный концерт «Воздух-джаз». Участники: музыкальный коллектив «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), Беате Тайссен (Германия), воспитанники Центра лечебной педагогики (Псков), Центр лечебной педагогики.
19.00 – Фильм «На уровне глаз», Медиа-холл театра драмы.
20 мая, суббота
10.30 – Открытие выставки «Картина – песнь моя без слов», Городской культурный центр.
11.00 – Творческие мастер-классы «Прикладное искусство», Городской культурный центр.
11.00-14.00, 15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.
12.00 – Открытие фотовыставки Дмитрия Маркова, Гипермаркет «Империал».
15.00 – Спектакль «Первый раз», театральная студия «Гвозди» (Псков), Театр драмы.
19.00 – Гала-концерт. Закрытие фестиваля, БКЗ филармонии. На одну сцену выходят люди с особенностями развития и группа «Маша и Медведи». После концерта в фойе состоится чаепитие для гостей и участников фестиваля.
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