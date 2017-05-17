Маршруты Санкт-Петербургского направления возобновят с начала июня

ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщил о возобновлении ежедневного движения по маршрутам Санкт-Петербургского направления с 2 июня, а именно: № 973 «Новоржев-Санкт-Петербург», отправлением из Новоржева - 09:00; № 932 «Себеж – Санкт-Петербург», отправлением из Себежа - 11:10; № 976 «Печоры – Санкт-Петербург», отправление из Печор - 06:50, из Пскова - 08:05.



Важно

С 1 июня маршрут автобуса № 974 «Бежаницы – Санкт-Петербург», отправлением из Бежаниц - 20:30 будет обслуживаться по четвергам, пятницам и субботам.