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Маршруты Санкт-Петербургского направления возобновят с начала июня
17 Мая 2017 - 10:31Главная → Хроника дня
ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщил о возобновлении ежедневного движения по маршрутам Санкт-Петербургского направления с 2 июня, а именно: № 973 «Новоржев-Санкт-Петербург», отправлением из Новоржева - 09:00; № 932 «Себеж – Санкт-Петербург», отправлением из Себежа - 11:10; № 976 «Печоры – Санкт-Петербург», отправление из Печор - 06:50, из Пскова - 08:05.
Важно
С 1 июня маршрут автобуса № 974 «Бежаницы – Санкт-Петербург», отправлением из Бежаниц - 20:30 будет обслуживаться по четвергам, пятницам и субботам.
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