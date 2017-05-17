Пресс-центр: Как отметят День защиты детей в Пскове
Интерактивные площадки, мастер-классы, развивающие игры, некоммерческие диагностические и процедурные площадки, хореографические, вокальные, спортивные детские коллективы, мастера ручной работы, просветительские учреждения и т.д. – концертная программа, выставки, обучающие площадки, коммерческие организации и предприниматели с интересностями и вкусностями. Что подготовили для наших детей на 1 июня?
Подробнее обо всем об этом 17 мая в пресс-центре «Псковской правды» расскажут:
- Заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова, Рахман Вячеслав;
- Исполнительный директор БФ «Добрый ГОРОД», Семенов Андрей;
- Председатель ПОООМС «Дети-Наше будущее», Петрова Светлана;
- Директор «Корпорации отдыха и развлечений», режиссер мероприятия, Жадан Ксения;
- Заместитель председателя «Всероссийского детского фонда», Транева Екатерина;
- Ассистент руководителя программ Псковского отделения Красного Креста, Ванчихина Елена.
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
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