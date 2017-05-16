В пресс-центре «Псковской правды» обсудят Форум приграничных регионов

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С 17 по 19 мая в Пскове состоится Третий ежегодный международный Форум приграничных регионов.Чего ждут от Форума организаторы, какие дивиденды получит регион? В пресс-центре «ПП» расскажут вице-губернатор Сергей Перников и Рафаэл Абрамян, директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития РФ.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью