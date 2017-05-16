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Выставка «Красота на ощупь» откроется в Пскове 17 мая

16 Мая 2017 - 13:01
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Презентация пройдет в рамках фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство». Начало в 17:30.

На выставке будут представлены работы слепоглухого скульптора Александра Сильянова и слепоглухого художника Олега Зиновьева. Вход на презентацию свободный!

Александр Алексеевич инвалид с детства 1 группы по слуху и зрению, единственный слепоглухой выпускник Художественного училища имени Калинина, занимается созданием скульптур, принимает участие в выставках, член Творческого союза художников России, лауреат премии Островского, участвует в театральном спектакле «Прикасаемые». В январе 2017года Александр Алексеевич стал почетным академиком Российской Академии Художеств.

С 2015 года его работы выставлялись в центральных офисах Счетной Палаты РФ, Сбербанка РФ, ГК Ренова, ФНКЦ Оториноларингологии ФМБА России, в октябре 2015 в Дарвиновском музее в рамках Московского Биеннале, московском представительстве "Серверстали" и в одном из залов ВЦИОМа, в ТДЦ «Гагаринский» (Владимир), с мая 2016 года в Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим».

«Этой выставкой мы хотим сломать стереотип о том, что слепоглухие люди не умеют и не могут ничего делать».

Олег Зиновьев - слепоглухой художник и скульптор (синдром Ушера с детства, зрение терял постепенно, сейчас тотально незрячий и слабослышащий), член Союза художников Санкт-Петербурга. Помимо своей основной деятельности (художественное творчество), он еще и спортсмен. Как бегун принимал участие не только в городских соревнованиях, но и в международных, проходивших в разных странах, включая США.

«Зиновьева отличает постоянное стремление к экспериментам не только в изобразительном искусстве, но и в жизни. Всё это закалило его. Он был и остается в строю, даже когда, казалось бы, и здоровье дает сбои. Но он не сдается».

Олег Зиновьев продолжает работать в той же технике, которой творил, еще будучи зрячим. Невозможность глазами познать окружающий мир наделила мастера умением создавать новые композиционные смыслы. Линии в его работах пересекаются, силуэты путаются, но эта спутанная картинка нарисована уверенной рукой. Его произведения пропитаны двойственностью мировосприятия, они позволяют взглянуть на новую творческую действительность ослепшего человека.

Напомним, что 18 мая в 17:00 в рамках работы выставки состоятся жестовые чтения с участием Галины Ушаковой, учеников школы №5, актеров театральной школы-мастерской «Гвозди». Галина Ушакова - одна из немногих слепоглухих, владеющих литературным художественным жестовым языком, входит в состав Совета Регионов, созданного слепоглухими людьми в России.

Вход на чтения тоже будет свободным для всех желающих.

Найти полную афишу фестиваля можно тут.

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